Polícia militar prende traficante de drogas

Os policiais realizavam patrulhamento no Jardim Bandeirantes quando receberam um denúncia anônima, a qual relatava que um traficante havia acabado de realizar um entrega de drogas nas imediações do bairro e após serem informados sobre as características dos envolvidos, obtiveram sucesso em localizar um adolescente, o qual confessou que recebia a droga e a comercializava, o qual indicou a localização do outro traficante.

Posteriormente foram realizadas diligências até a residência indicada sendo localizado o traficante indicado na denúncia e após serem realizados os procedimentos de busca, com apoio da equipe do Canil, foram encontradas 90 porções de maconha, 40 pedras de crack, 47 porções de cocaína, um simulacro de revólver, além de 02 rádios comunicadores e a quantia de R$ 82,00. Ao consultarem os dados pessoais do infrator, constatou-se que ele estava sendo procurado pela justiça pelo crime de roubo.

Na sequência ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor, sendo um deles encaminhado ao presídio e o adolescente ouvido e liberado.