Fé e Devoção no Desfile de Cavaleiros

A manhã de domingo,2, foi dedicada a cultura e a tradição sertaneja. A Praça das Bandeiras, em Sumaré, recebeu uma multidão de pessoas para assistir e participar do Desfile de Cavaleiros, a ação de boas-vindas à festa, que acontece de 6 a 9 de abril, no Expo Águas.

Milhares de cavalos, burros, mulas e centenas de charretes, sob o comando de seus cavaleiros, se posicionaram para o desfile que, pontualmente, iniciou às 11h.

Ao som de Natal do Berrante e Odairzinho José – berranteiro oficial da Festa do Peão de Americana – convidado de honra, foi dada a largada para uma verdadeira demonstração de amor e fé.

O trajeto teve a frente quatro cavaleiros levando os pavilhões do Brasil, estado de São Paulo, Município de Sumaré e Sumaré Arena Music, seguidos pela corte oficial 2017, e o carro de boi levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.



Em seguida, um mar de cavaleiros e seus animais deram um show a parte. A população saiu as ruas e parou para assistir ao desfile. O percurso teve pouco mais de seis quilômetros e percorreu a avenida Rebouças, ruas João de Vasconcelos, Ivo Trevisan, Ludovíco Scrocca, retornando pela Rebouças até a praça. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado do desfile. É importante quando a população da cidade e da região se une. Essa é a verdadeira alma de uma festa tão popular como o Sumaré Arena Music”, explica Marcos Roberto Souza dos Santos, presidente.



Solidariedade

Na Praça das Bandeiras e em parceria com o Sumaré Arena Music 2017, aconteceu o primeiro encontro de conscientização do autismo, organizado pela Comissão de Direitos de Inclusão de Pessoas com Deficiência da OAB. Vários voluntários, todos uniformizados, distribuíram panfletos, selinhos comemorativos, com o intuito de levar informação e instrução a várias famílias. Brinquedos infláveis, super-heróis e barracas de entidades sociais comercializaram bebidas e comidas.



Imagens oficiais do evento em https://goo.gl/photos/9LZmW5t3FLkPDfBo6 (crédito para Adilson Silva/FotoPerigo).



Programação Sumaré Arena Music 2017

6 de abril: Marília Mendonça

7 de abril: Maiara & Maraisa e Villa Baggage

8 de abril: Zé Neto & Cristiano e Pedro Paulo & Alex

9 de abril: Bruno & Marrone e Edson & Hudson