Ensaios noturnos antecipam estreia da 28ª Paixão Cristo de Piracicaba

Nesta semana, nas noites de quinta-feira, sexta-feira e sábado (dias 6, 7 e 8), a Associação Cultural e Teatral Guarantã intensifica os preparativos para a temporada 2017 da Paixão de Cristo de Piracicaba, visando a estreia do espetáculo que acontece no domingo, dia 9.



Com o elenco completo, durante os ensaios desta semana serão passadas todas as cenas, em sequência, onde também será testada toda a parte técnica da montagem, como os efeitos de luz e som. Os cavalos já estarão presentes, bem como toda a estrutura definitiva a ser usada no espetáculo.



As atividades começam a partir das 19 horas e seguem até às 22 horas, no Engenho Central, mesmo local das apresentações. Como tradicionalmente acontece, a encenação começa no domingo de Ramos e segue ininterruptamente durante toda a Semana Santa, ou seja, até o domingo de Páscoa (16 de abril).



As apresentações ocorrem todas as noites, sempre às 20 horas. Uma das novidades desta edição é que na Sexta-Feira Santa (14 de abril) haverá sessão extra, com duas apresentações no mesmo dia, que acontecerão às 17h e às 20h.



Considerada uma das maiores montagens cênicas do país, a Paixão de Cristo de Piracicaba é apresentada ininterruptamente há 28 anos durante a Semana Santa, entre os domingos de Ramos e de Páscoa, que neste ano ocorre entre os dias 9 e 16 de abril. Viviane Palandi é a responsável pela direção do espetáculo.