Em audiência com o ministro da Saúde, La Torre solicita a liberação de emendas para Rio Claro

O vereador esteve no auditório Nereu Ramos, na Câmara Federal, a convite do deputado Fausto Pinato. Na oportunidade, o parlamentar intensificou contatos políticos com o objetivo de ampliar o envio de recursos para o município.

Ainda, em Brasília, La Torre reuniu-se com o ministro da Saúde Ricardo Barros. A audiência pública foi motivada por emendas parlamentares, já aprovadas, que seguem emperradas. O vereador protocolou ofício que comprova que as seguintes emendas encontram-se abertas no referido ministério: R$ 176,7 mil e R$ 100 mil do deputado Tiririca; R$ 200 mil de Guilherme Mussi e R$ 1 milhão da ex-deputada Aline Corrêa. Os recursos, explicou La Torre, são para a compra de equipamentos de atenção básica.

Na audiência, o vereador externou a Ricardo Barros as dificuldades enfrentadas pelo novo governo municipal no que diz respeito à saúde pública. “Precisamos da liberação destas emendas parlamentares para que a Fundação Municipal de Saúde tenha condições de efetivar a compra de equipamentos”, disse La Torre ao citar que Rio Claro conta com mais de 30 mil pessoas a espera de atendimentos diversos neste setor. A solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde para que providências sejam tomadas.

No encerramento da audiência, La Torre reivindicou ao ministro Ricardo Barros apoio para que Rio Claro possa ser contemplado, a curto prazo, com mamógrafo. Esta solicitação também foi protocolada na Secretaria de Atenção Básica. “A busca por recursos, seja no governo federal ou estadual, tem de ser prioridade neste momento em que os municípios sofrem com a falta de recursos”, finaliza La Torre.