EDUCAÇÃO AMBIENTAL AMBIENTELIX E COLÉGIO COC REALIZAM PLANTIO DE ÁRVORES NO RIO CORUMBATAÍ

No dia 31 de março, foi realizada uma intervenção ambiental, que foi o plantio de árvores, as margens do rio Corumbataí, no distrito de Ferraz. Esta atividade foi realizada com os alunos do 5º e do 6º ano do Colégio COC, do município de Rio Claro- SP, juntamente com a equipe de Educação Ambiental da Ambientelix, e teve como objetivo recuperar a mata ciliar deste curso de água.