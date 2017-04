Chegada do Coelhinho da Páscoa no Shopping RC acontece no domingo

A Páscoa é a principal celebração do ano litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã. Por isso, o Shopping Rio Claro programou atrações especiais para comemorar esta data tão importante para as famílias. Nesse domingo, 9 de abril, acontecerá a Chegada do Coelhinho da Páscoa, um evento com muitas atividades gratuitas para as crianças.

A diversão na Chegada do Coelhinho da Páscoa do Shopping Rio Claro, a partir das 13h, inclui quatro brinquedos infláveis em parceria com a Keky Animações: tobogã gigante, Kid Play, piscina de bolinhas, castelinho pula-pula, pintura facial, personagens infantis da Patrulha Canina e UD do Toy Story. Também haverá um Pocket Show do Palhaço Rogerito no estacionamento do Shopping.

O Coelhinho da Páscoa chegará de trenzinho no estacionamento trazendo alegria e inaugurando a Páscoa no Shopping Rio Claro. Além da chegada do coelhinho, no domingo ainda acontecerá uma apresentação teatral bem especial, chamada “A Páscoa no Mundo”, às 15h30, na Praça de Alimentação.

Outras atrações gratuitas também acontecem nos dias 15 e 16 de abril, quando haverá uma apresentação do Palhaço Jeca, animando as crianças com um pocket show a partir das 15h no sábado, 15 de abril, e da Nhá Chica, com contação de histórias com tema de Páscoa no domingo, 16 de abril, das 13h às 16h.

Nos dois domingos, 9 e 16 de abril, também serão realizadas as sessões do Teatro de Fantoches em parceria com a Faculdade Asser com sessões das 16h às 18h. No dia 9, o Teatro de Fantoches acontece na Praça de Eventos, e no dia 16, na Praça de Alimentação.

A administração do Shopping Rio Claro agradece o apoio da Guarda Civil Municipal de Rio Claro por acompanhar o percurso realizado pelo trenzinho que levará o Coelho de Páscoa e os filhos dos funcionários do Shopping.