Centro Cultural tem espetáculo de dança nesta quarta

O grupo de dança Contratempo leva ao público nesta quarta-feira (5) o espetáculo Ser Tão…, no Centro Cultural Roberto Palmari, em Rio Claro. O início está marcado para as 21 horas e a entrada é gratuita.

O Contratempo é um grupo de extensão universitária da Unesp de Rio Claro e fará no Centro Cultural a reestreia do espetáculo. A atividade tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

A programação cultural de abril do município inclui ainda Cantata de Páscoa, realizada pelo Coral Municipal no sábado (8) a partir das 20 horas, no Casarão da Cultura. Na terça-feira (11) a Cia Éxciton apresenta o espetáculo (Re) Sentir, às 21 horas, no teatro do Centro Cultural. A entrada é gratuita para os dois eventos.