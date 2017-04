Aldo quer que concessionária cuide da iluminação pública

O artigo e a resolução são da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, que repassa aos Municípios a responsabilidade pelos serviços de elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública.

Aprovada pela Câmara dos Deputados em 2015, graças a um projeto do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), a medida que corrige a ilegalidade cometida pela ANEEL está pronta para a pauta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e, na semana passada, recebeu parecer favorável do relator, senador Paulo Rocha (PT-PA).

No início de março, Demarchi enviou correio eletrônico a Paulo Rocha para solicitar a agilização na definição do relatório. “Muitas cidades enfrentam grandes dificuldades de cumprir essa determinação, especialmente neste momento de crise econômica que o país atravessa. A proposta aprovada pela Câmara faz parte do Pacto Federativo e a expectativa era a de que fosse apreciada com urgência no Senado, mas o projeto está parado deste junho do ano passado na Comissão de Assuntos Econômicos”, destacou o deputado na mensagem.

Já no dia 15, Aldo Demarchi recorreu ao novo presidente da Comissão, senador Tasso Jereissati. “Tenho recebido frequentes manifestações de prefeitos sobre a necessidade de se agilizar o andamento do PDS 85/2015,que revoga a resolução da Aneel, que é absolutamente ilegal e acarreta dificuldades financeiras especialmente às pequenas cidades”, argumentou o deputado, que também pediu apoio ao líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado.