Abec Rio Claro sobe ao pódio em competição de ciclismo

Os atletas da equipe de ciclismo Abec Rio Claro subiram ao pódio em competição realizada no domingo (2) em Capela do Alto, região Metropolitana de Sorocaba. O grupo, que tem apoio da prefeitura, participou da competição “Clássica 100 km Ciclismo de Estrada”. “Foi uma excelente participação do ciclismo rio-clarense”, comenta o secretário municipal de Esportes e Turismo, Ronald Teixeira Penteado.

O atleta Murilo Matos conquistou medalha de bronze e Samitto Vargas ficou com a quarta colocação. Ricardo Piccoli fechou o pódio com o quinto lugar e também foi o vencedor do Prêmio de Montanha. A equipe segue treinando forte para participar das próximas competições do calendário da federação e da confederação de ciclismo.

“Para esta temporada a equipe apostou em ciclistas jovens, que subiram da categoria de base Junior e estão competindo no primeiro ano da Categoria Sub 23. Para coordenar esses ciclistas no pelotão também optamos por dois atletas com maior experiência na categoria elite”, explica o técnico Walter Hohne Junior.

Além do trabalho com a equipe elite e sub 23, a Abec Rio Claro desenvolve o Projeto Pedalar, voltado para a iniciação ao ciclismo. As aulas do Projeto Pedalar são realizadas na Unesp Rio Claro às terças e quintas-feiras. As matrículas são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria de Esportes e Turismo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3533-5422 ou 3533-5433. Na temporada 2017 a Abec renovou com patrocinadores e fez novas parcerias.

A equipe de Ciclismo Abec Rio Claro e o Projeto Pedalar são realizados pela Abec Rio Claro, com apoio da Secretaria de Esportes e Turismo e patrocínio da Unimed Rio Claro, Tigre SA, Sicredi, Junior Comunicação Visual, Sport Bike, Potencial – Eletricidade e Manutenção, Unesp Rio Claro, EEA, Oficina Mecânica 4 Rodas, Xerocopy, Academia Mega Fitness, Foccus Fotografia, Velo Clube, Viviani Veículos e Monely Calçados.