Montadora planeja investir na região de Rio Claro

Definida por enquanto apenas como “fábrica de jipes”, a empresa em formação planeja investir mais de R$ 1,6 bilhão no projeto e produzir, na etapa inicial, aproximadamente 10 mil automóveis por ano, com geração de 450 empregos diretos. Se o mercado for favorável, em três anos poderão ser criados 950 postos de trabalho.

Depois da reunião – que também teve a participação do vereador Val Demarchi -, o deputado levou o grupo até o gabinete do prefeito de Rio Claro, João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. “A prioridade é trazer essa indústria para o município, mas existem outras cidades vizinhas interessadas”, informa Aldo Demarchi.

Ele revelou que já foi liberada uma linha de crédito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), porém a liberação está condicionada à definição da área onde a planta será instalada. Segundo o plano de negócios, na primeira fase a empresa necessitará de um terreno de 300 mil metros quadrados, onde construirá 75 mil metros quadrados.

A meta é produzir utilitários com modernos sistemas de suspensão, transmissão e motorizações desenvolvidas a partir de novas tecnologias a diesel, flex (a gasolina/álcool) e híbrido (gasolina/elétrico plugado), para uso “off road” e urbano.