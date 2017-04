Yves Carbinatti encaminha reivindicações e recebe homenagem em Brasília

Com o objetivo de intensificar as articulações em busca de recursos para atender as demandas do município, a Câmara Municipal, neste início de legislatura, afina discursos com deputados e governos estadual e federal

Na sexta-feira, 24, Yves Carbinatti (PPS) esteve no Congresso Nacional, em Brasília. No plenário da Câmara Federal, onde foi realizada a solenidade pelos 25 anos do Partido Popular Socialista (PPS), o vereador esteve com os ministros Roberto Freire e Raul Jungmann, da Cultura e Defesa, respectivamente. Além da presença do presidente nacional da sigla, o deputado estadual Davi Zaia.

“Na comemoração de bodas de prata partidária tivemos a oportunidade de conversar com várias lideranças em Brasília e com isso encaminhar diversas reivindicações para Rio Claro”, comenta Yves Carbinatti, que recebeu uma medalha alusiva à data de fundação do partido das mãos do deputado Davi Zaia.

A deputada do parlamento italiano Renata Bueno, eleita pela União Sul-americana dos Emigrantes Italianos e o vereador Yves Carbinatti estavam entre os 25 homenageados, no Plenário Ulysses Guimarães.