Rio Claro sedia reunião de Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo

Rio Claro recebeu na sexta-feira (31) membros da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, prestigiou o evento realizado na Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), onde ressaltou a importância do fortalecimento do comércio para o desenvolvimento das cidades.

“Sempre é positivo discutir iniciativas para melhorar os serviços que oferecemos”, destaca Juninho, observando que para o município é muito gratificante receber este tipo de evento.

A atividade reuniu representantes de associações comerciais e empresariais de cidades da Região Administrativa 7 da Facesp, que além de Rio Claro inclui outros 36 municípios. Antonio Carlos Beltrame, presidente da Acirc, representou Rio Claro na reunião, conduzida por Adriana Flosi, vice-presidente da RA-7 da Facesp. O encontro é realizado mensalmente para discutir temas do cotidiano das associações.

A RA-7 é composta pelos municípios de Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Araras, Arthur Nogueira, Atibaia, Bragança Paulista, Brotas, Campinas, Capivari, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Iracemápolis, Itatiba, Jaguariúna, Leme, Limeira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Pirassununga, Rio Claro, Rio das Pedras, Santa Barbara D’Oeste, Santa Gertrudes, Santo Antonio da Posse, São Pedro, Sumaré, Torrinha, Valinhos e Vinhedo.