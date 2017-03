Rio Claro realiza Encontro de Violeiros neste sábado 

Moradores de Rio Claro e região estão convidados a participar do Encontro de Violeiros que será realizado no próximo sábado, dia 1º de abril, na antiga estação ferroviária na Rua 1, região central da cidade. O evento será realizado a partir das 19 horas e tem entrada gratuita. A atividade faz parte do projeto Encontro de Violeiros do Brasil, realizado pela Libertan Projetos Culturais através da Lei Rouanet (8.313/1991) e conta com apoio da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O evento terá várias apresentações de música instrumental, duplas sertanejas, gravação de DVD da dupla Francisco e Fernando e orquestra de violas com artistas de diferentes gerações e de várias localidades. “O Encontro de Violeiros tem como objetivo divulgar a cultura popular brasileira, sobretudo a tradição caipira, por meio das modas de viola”, comenta Daniela Ferraz, secretária municipal de Cultura.

Larissa Carnecine, diretora executiva da Libertan, informa que o evento terá como convidados especiais Francisco & Fernando e Enzo Prochnow. A dupla de cantores é conhecida no universo da música sertaneja e traz em sua carreira reconhecimento com premiação no festival “Viola de Todos os Cantos”, realizado pela EPTV.

O evento terá a participação de violeiros de várias cidades. O público poderá assistir apresentações da dupla Fernando & Vagner de Rio Claro, Marcos & Matheus (Corumbataí), Anderson & Cristiano (Corumbataí), Banda Cavaco de Lenha (Votorantim) e do Quarteto Cordas Primas (São Pedro). O Encontro de Violeiros terá uma banda base com participação dos músicos Rodrigo Sperandio, Marcelo Seghese (Piracicaba), Junior Hartung (Rio Claro), Everton Nardini (Cordeirópolis) e Elionesio Lopes (Limeira).

Larissa explica que o evento tem como meta difundir e disseminar a música instrumental caipira e seus artistas através de um resgate histórico musical. “Nosso objetivo é trazer ao público a beleza da música instrumental caipira, que marcou tantas gerações no país e se tornou atemporal”, comenta. Para mais informações, acesse www.encontrovioleirosbrasil.com.br.?