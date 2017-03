Região do Inocoop recebe corte de mato e fechamento de buracos

As áreas mais críticas na região de acesso entre os bairros Inocoop e Guanabara estão recebendo ações concentradas de manutenção e limpeza da prefeitura de Rio Claro. O trabalho começou nesta semana e inclui corte de mato em trechos da região e operação tapa-buraco. Além de melhorar o aspecto geral das imediações e as condições de tráfego, a iniciativa também inclui medidas para aumentar a sensação de segurança dos moradores.

Em alguns pontos às margens da linha férrea a altura do mato vinha gerando reclamações da comunidade, preocupada principalmente com a questão da segurança. Atendendo outro pedido antigo dos moradores, a prefeitura também fechou na quinta-feira (30) na Avenida Tancredo Neves uma caixa de concreto que, segundo eles, há anos era utilizada por marginais para guardar produtos furtados.

O trabalho da prefeitura no Inocoop, não está restrito a ações emergenciais. Como acontece em todo o município, a região recebe os serviços rotineiros de manutenção e limpeza. Os moradores podem colaborar mantendo os imóveis limpos. Se todos conservarem seus terrenos baldios sem mato a prefeitura ganha tempo na manutenção da cidade. Caso contrário o município faz o serviço e envia a conta para o proprietário faltoso.