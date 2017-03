Prefeitura fecha caixa de concreto usada por marginais no Jardim Inocoop

Em ação para ampliar a sensação de segurança da população, a prefeitura de Rio Claro fechou nessa quinta-feira (30) uma caixa de concreto localizada às margens da linha férrea na Avenida Tancredo Neves, próximo à rodovia Fausto Santomauro (SP-127), no bairro Jardim Inocoop. A prefeitura também iniciou o corte de mato no local.

Moradores daquela região relatam que o buraco estava aberto há mais de cinco anos e era usado por marginais para esconder objetos furtados e até mesmo como esconderijo, pois o local estava com o mato alto, o que facilitava a camuflagem.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, esteve no local acompanhando os trabalhos da equipe da secretaria de Obras para o fechamento do buraco e a limpeza da área. “Essa era uma solicitação antiga dos moradores”, comentou. Membros da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar também estiveram no local.

Para fazer o fechamento do buraco, foi colocada uma tampa de concreto pesando cerca de 250 kg, com o objetivo de evitar que o local seja novamente usado pelos marginais.

A Prefeitura reforça que a Guarda Civil Municipal realiza rondas no Jardim Inocoop, assim como nos demais bairros da cidade. Na quarta-feira (29), por exemplo, em patrulhamento de rotina naquela região, a GCM localizou o veículo que havia sido roubado nesta semana de uma residência no Inocoop.