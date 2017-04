Prefeitura e Caixa firmam convênio para cursos destinados a servidores

Em mais uma iniciativa para valorizar o funcionalismo municipal, a prefeitura de Rio Claro firmou convênio com a Caixa Federal para que servidores tenham acesso aos cursos gratuitos da Universidade Caixa Poder Público. O assunto foi um dos temas da reunião realizada sexta-feira (31) no paço municipal entre o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e o gerente de Governo da agência de Piracicaba, Márcio Antonio de Paula Capato.



“É uma alegria oferecer oportunidades como essa aos servidores municipais e investir em qualificação para que o atendimento à comunidade seja cada vez melhor”, comentou Juninho na reunião, que contou com a presença do representante da Caixa em Rio Claro, Mário Marcos Amaral Lapa, e do secretário municipal de Obras, Paulo Roberto de Lima.

O convênio não tem custos para a prefeitura, que fica responsável por intermediar as inscrições de servidores. O município está definindo os detalhes de como funcionários públicos poderão ter acesso ao conteúdo educacional, oferecido online. O convênio inclui suporte técnico a Caixa e certificado de conclusão dos cursos.

De acordo com o coordenador da Gerência de Governo da Caixa, Juan Penna Chacon Borges de Paula, o portal de capacitação da Caixa é voltado a gestores públicos e equipes técnicas das administrações direta e indireta, principalmente prefeituras. “Oferecemos soluções educacionais visando maior eficiência na gestão de recursos públicos”, esclareceu na reunião.

Os cursos oferecidos pela UCPP abordam temas como gestão pública, gestão de convênios de contratos, habitação, saneamento, programas sociais, gestão de pessoas e liderança, inovação e melhorais de processo, desenvolvimento sustentável, entre outros.

Durante a reunião a prefeitura e a Caixa também fizeram avaliação dos contratos em andamento entre as duas entidades. O prefeito Juninho ressaltou as parcerias com a Caixa e o “know-how” do banco na intermediação financeira dos convênios entre o município e o governo federal. “Estamos buscando mais investimentos das outras esferas de governo a Caixa certamente será fundamental nesse processo”, disse.