Peça teatral “Por Água Abaixo” abre temporada em Rio Claro nos dias 3 e 6 de abril

A cidade de Rio Claro será a primeira a receber a peça “Por Água Abaixo”, da companhia teatral Cia Balaco do Bacco, que se inspirou em fatos recentes, como a crise hídrica em São Paulo, para fazer um alerta sobre a necessidade de a sociedade viver de forma mais sustentável. O espetáculo faz parte do projeto Capitão Sustentâneo, que tem produção executiva da Origem Produções e conta com o patrocínio da Tigre e do Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH), por meio do Proac – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo.

A peça “Por Água Abaixo” será apresentada no Centro Cultural de Rio Claro, nos dias 3 e 6 de abril, com sessões gratuitas às 9h e às 14h. Em maio, o projeto retorna para apresentações na cidade e no Distrito de Ajapi. A peça conta a história da incansável dupla de super-heróis Capitão Sustentâneo e Olavinho. Sua missão é lutar contra os inimigos da natureza que se uniram em um plano maléfico. Agora a dupla sustentável precisa descobrir quem está por trás deste terrível plano e proteger a natureza e a população de Farturolândia, um país ensolarado com muita água e recursos naturais.

Com uma repórter estranha, uma dupla de heróis atrapalhados e vilões bizarros, “Por Água Abaixo” aborda de forma divertida um dos maiores desafios da atualidade: a sustentabilidade. A Cia Balaco do Bacco, de Ribeirão Preto (SP), busca em suas montagens um diálogo mais próximo com o público infanto-juvenil por acreditar na importância das artes na formação do ser humano. “Queremos fomentar reflexões que possam ser discutidas também nas escolas, a peça pode ser um catalisador para esse diálogo. E falar diretamente com o público jovem, que vai encarar esse problema da escassez de recursos naturais em um futuro próximo é essencial”, diz Renato Grecco, diretor da peça.

Além de Rio Claro, Indaiatuba e Limeira já têm sessões previstas para o mês de abril. A agenda completa você confere no site www.origemproducoes.com.br

SOBRE A TIGRE

Com uma história de mais de 75 anos, o Grupo Tigre é o maior fabricante de materiais plásticos para construção e líder no Brasil em tubos e conexões de PVC. Sinônimo de pioneirismo e inovação, a Tigre oferece produtos que atendem os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em cerca de 40 países, possui aproximadamente sete mil funcionários e onze plantas no Brasil e doze no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, Equador, Peru, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai. Além de tubos e conexões, também fazem parte do portfólio as marcas Claris Tigre (esquadrias de PVC), Tigre Ferramentas para Pintura, Fabrimar (Metais sanitários) e Tigre-ADS (tubulações de PEAD para saneamento e drenagem).

SOBRE O ICRH

O Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH), braço social do Grupo Tigre, tem por objetivo a formação do cidadão do futuro, focando o desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. Mais do que a realização do sonho do ex-presidente, é a continuidade de sua linha de pensamento e trabalho. O ICRH resume e reúne a postura de um grupo empresarial que coloca em primeiro lugar as pessoas e que sempre valorizou sua comunidade. Somar para o futuro do país, contribuindo com a educação, esporte e cultura de jovens e adolescentes, sem descuidar da Saúde e do Saneamento Básico, são diretrizes do ICRH. Em 13 anos, investiu R$ 45,6 milhões, que beneficiaram 3,2 milhões de pessoas.