Mutirão da dengue ocorre no Mãe Preta neste sábado

Agentes do Centro de Controle de Zoonoses da Fundação de Saúde de Rio Claro farão visitas casa a casa neste sábado (1º) no bairro Mãe Preta. O mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti tem início às 8 horas e contará com o apoio da equipe do caminhão cata bagulho, da Secretaria de Meio Ambiente, que irá recolher entulhos, pneus velhos, garrafas entre outros potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Boletim divulgado na quinta-feira (30) pela Vigilância Epidemiológica de Rio Claro mostra quadro inalterado no número de casos confirmados de dengue no município. Ao todo são seis casos confirmados de dengue desde o início do ano. Nenhum caso de chikungunya nem de zika vírus foi registrado.

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro ressalta a importância de todos fazerem a sua parte no combate ao mosquito. Entre as principais recomendações estão manter bem tampados caixas, tonéis e barris de água; colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem fechada; não jogar lixo em terrenos baldios; garrafas de vidro ou plástico, se guardadas, devem ser mantidas sempre com a boca para baixo; e não deixar a água da chuva acumular sobre a laje ou em calhas entupidas. Os pratinhos ou vasos de plantas devem ser preenchidos com areia até a borda e, em casos de armazenamento de pneus velhos em casa, toda a água deve ser retirada e os pneus mantidos em locais cobertos, protegidos da chuva. Frequentemente é necessário limpar as calhas, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água e os recipientes utilizados para guardar água, pelo menos uma vez por semana devem ser lavados com água e sabão.