LUZES DA CIDADE: CULTURA E LEITURA

Augusto Hofling

Aquele que ouve ecos de vozes proféticas ao ler as mensagens dos grandes pensadores: que sente gravar-se em seu coração com caracteres profundos como cicatrizes, o seu clamor visionário e divino; que se extasia contemplando as supremas criações plásticas; que sente íntimos calafrios em face das obras primas acessíveis aos sentidos, e se entrega a vida que nelas palpita e se comove até que seus olhos se encham de lágrimas e o coração irriquieto seja arrebatado por febres de emoção TEM UM NOBRE ESPÍRITO e pode alimentar o desejo de criar coisas tão grandes como as que sabe admirar. José Ingenieros