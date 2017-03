Ginásio do Cervezão ganha tabelas móveis para basquete

A informação foi confirmada nessa sexta-feira, 31, pelo secretário municipal de Esporte e Turismo (Setur), Ronald Penteado.

As tabelas instaladas na zona norte do município, observa o secretário, não estavam sendo utilizadas no Centro Social Urbano (CSU) Mitiko Nevoeiro localizado no bairro do Estádio. A transferência dos equipamentos vai possibilitar, em curto prazo, a prática de basquetebol no Ginásio do Cervezão.

“Com esta iniciativa, estamos ampliando as condições esportivas na zona norte da cidade, descentralizando com qualidade o atendimento à comunidade”, enfatizou Ronald Penteado ao ressaltar que a medida não traz nenhum prejuízo às pessoas que moram na região do bairro do Estádio. “O CSU Mitiko Nevoeiro situa-se próximo ao Ginásio de Esporte Felipe Karam, onde podemos atender quem quer jogar basquete”, detalhou.

Como o Ginásio de Esportes da Lagoa Seca possui quadra com dimensões oficiais para o futebol de salão e não conta com demarcação à prática de basquete, Ronald Penteado sinaliza que a Setur deverá tomar algumas medidas antes de disponibilizar as tabelas para a comunidade.

“Na próxima semana vamos definir alguns pontos necessários para que na quadra coberta a comunidade possa praticar basquete”, disse o secretário ao confirmar que a iniciativa atende pedido da população encaminhada à Prefeitura pelo vereador Adriano La Torre.

O parlamentar, que acompanhou a chegada do equipamento no ginásio, observou que no momento os esportistas utilizam a quadra poliesportiva descoberta da Lagoa Seca a qual necessita de reparos.