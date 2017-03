GCM localiza veículo produto de roubo

Na noite de quarta-feira, 29/03/2017, após solicitação 153 de que um veículo GM Onix estaria abandonado na área rural, estrada de terra que liga avenida 11 ao bairro Jd. Nova Rio Claro, foi encaminhada a viatura 468 para a averiguação. No local indicado, a equipe localizou o referido veículo. Realizado consulta do emplacamento, constatado eu o mesmo foi roubado no dia de ontem.

Feito contato com o proprietário, providenciado chave reserva, ocorrência foi conduzida ao plantão policial, elaborados BO/PC N° 3452/2017 e RO/GCM N° 559/2017 –