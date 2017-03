FIESP realiza campanha de prevenção e orientação em diabetes

Preocupada com a saúde da comunidade, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), realiza a terceira ação do Programa +Saúde, nesse domingo (2 de abril), na Avenida Paulista.

Durante 2 horas, voluntários da Associação Nacional de Assistência ao Diabético realizará testagem de glicemia e distribuirá material informativo, alertando o público para a importância dos cuidados com a saúde.

O serviço de utilidade pública faz parte do +Saúde – programa de prevenção e educação, uma espécie de balcão de orientação.

Sobre o Programa

A ação é uma iniciativa do Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde e Biotecnologia da Fiesp (ComSaude), que tem como objetivo promover campanhas de educação e conscientização com entidades ligadas ao Comitê, que têm como foco de suas atividades a atenção ao paciente.

O serviço de utilidade pública acontece a cada primeiro domingo do mês na calçada em frente à Fiesp, sempre após a apresentação cultural promovida pela Fiesp e pelo Sesi. Durante o ano serão trabalhados diferentes assuntos importantes relacionados à saúde que são pauta contínua de discussão, como o diabetes e a doação de órgãos, por exemplo.

O +Saúde conta com a participação de parceiros que representam instituições sem fins lucrativos, sociedades de profissionais da saúde, entidades setoriais, hospitais, profissionais da saúde e empresas do setor.

“Esta ação demonstra o compromisso da Fiesp com a saúde da população, priorizando a informação e a educação como formas de melhoria da saúde. O objetivo do ComSaude é fazer com que os domingos na Paulista sejam não só um espaço para o lazer, mas também um ambiente de orientação e conscientização do cidadão, que passa a entender que a prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável”, explica Ruy Baumer, coordenador-titular do ComSaude.

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)