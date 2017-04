Esse tal de “Empoderamento”

Empoderar é verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outrem. Daí porque definir-se (o tão noticiado) “empoderamento” como a ação social coletiva de participar de debates que visam potencializar a conscientização sobre os direitos sociais (constitucionalmente assegurados) e civis (dados por lei a todos os cidadãos de um país), possibilitando a aquisição da emancipação individual e também da consciência coletiva necessária para a superação da dependência social e dominação política.

O empoderamento, neologismo criado pelo educador Paulo Freire, é uma adaptação de um termo em inglês e está no centro do discurso de movimentos da sociedade civil. Tem por finalidade maior devolver poder e dignidade a quem desejar o verdadeiro exercício da cidadania, com a liberdade de decidir e controlar seu próprio destino, com responsabilidade e respeito ao outro. Daí porque o empoderamento social consiste em dar poder a uma comunidade, fazer com que tudo seja mais democrático, que a população em geral tenha poder de opinião e decisão, em verdadeira transformação nas relações sociais, políticas, culturais, econômicas e de poder.

Os direitos sociais estão previstos na Constituição de 1988 e visam a garantir, aos indivíduos, o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade para que tenham uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo estado de direito. Esses direitos, em atenção ao Pacto Internacional das Nações Unidas de 1966, estão incorporados e elencados um a um na Constituição Cidadã de 1988 e são: (direito): à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. Enfim, o empoderamento resume-se a conhecer e exercer todos os direitos sociais e civis.

Quanto ao “empoderamento feminino”, considera-se o ato de conceder esse poder de participação e exercício social às mulheres, garantindo-lhes que possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos, como a total igualdade entre os gêneros, permitindo-lhes posicionamento em todos os campos sociais, políticos e econômicos. Busca o direito das mulheres de poderem participar de debates públicos e tomar decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade, principalmente nos aspectos que estão relacionados com a mulher.

O nome é novo para os ouvidos e vem de simples modismo, mas envolve conceitos de longa data, defendidos em pactos e constituições de regimes democráticos com amplo rol de direitos sociais e ambiente que, efetivamente, assegure a dignidade da pessoa humana e amplo respeito aos direitos humanos.

William Nagib Filho – Advogado