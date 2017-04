Escola Agrícola recebe visita de parlamentar

Preocupado com a qualidade do ensino público municipal e ciente de que a Escola Agrícola continua sendo referência para Rio Claro, Hernani Leonhardt (PMDB) visitou, a pedido do Diretor Carlos Goes, o estabelecimento de ensino na manhã dessa quarta-feira, 29.

O vereador vistoriou as dependências da escola e constatou a necessidade de algumas reformas e medidas emergenciais como melhoria na entrada principal para garantir a segurança dos alunos e funcionários, reparos urgentes nos banheiros e reforma no barracão de atividades físicas que está em desuso.

“A Escola Agrícola sempre foi referência em nossa cidade, responsável por uma formação diferenciada de milhares de alunos que por ali já passaram”, lembrou o parlamentar. “Sabemos das dificuldades de manutenção, por se tratar de uma área extensa. Mas, nosso trabalho é fiscalizar e cobrar para que a Escola Agrícola e todas as escolas municipais mantenham sempre o padrão de qualidade que o ensino público municipal oferece”, finalizou o vereador.