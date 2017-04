Dia Municipal de Conscientização do Autismo

Através do Projeto de Lei 058/2013, de autoria do vereador Julinho Lopes, a data passou a fazer parte do calendário oficial do município.

Essa mobilização pelo mundo é um alerta, já que o autismo é desconhecido por muitos e a maioria das famílias não sabem como lidar com o distúrbio, que afeta a comunicação, a socialização e a atenção das pessoas afetadas.

Para Julinho Lopes, entender esse transtorno cerebral é fundamental para que a sociedade consiga lidar com clareza e respeito, ajudando os portadores de autismo a quebrar suas próprias barreiras. “A conscientização favorece o respeito pelas diferenças”, citou o vereador.

O parlamentar também é autor do Projeto de Lei que institui ações de vigilância precoce do autismo nas crianças atendidas em creches e unidades da rede básica de saúde do município. “A detecção do transtorno nos anos iniciais traz ganhos consideráveis para o desenvolvimento da criança, desde que a descoberta seja seguida de acompanhamento e tratamento adequado”, explicou Julinho.

A Fundação Municipal de Saúde oferece toda estrutura necessária para o rastreamento precoce do transtorno, bem como seu tratamento. Em Rio Claro, o acolhimento e atendimento dos casos de autismo, via Sistema Único de Saúde (SUS), se dá a partir do Centro de Habilitação Infantil Princesa Victoria, que atende crianças de até seis anos. A partir dos seis anos, a criança é acolhida pelo Caps-I (Infantil) e Criari (Centro de Referência da Infância e Adolescência de Rio Claro).

Os problemas causados por esta desordem podem variar. Existem crianças autistas que possuem inteligência e fala intactas, já outras convivem com sérios problemas de desenvolvimento na sua linguagem. De acordo com a ONU, mais de 70 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo possuem autismo. A síndrome afeta quase 2 milhões de brasileiros.

Unidades – Centro de Habilitação Infantil Princesa Victoria

Avenida José Felício Castellano, 1700, Vila Cristina

(19) 3527-1461 ou 3535-4408 – Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – Caps-I Rua 11, 1945 – Santa Cruz,(19) 3523-3754.

Centro de Referência da Infância e Adolescência de Rio Claro – Criari

Rua 3, 227 – Centro – (19) 3533-4055