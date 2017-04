Criação da Escola do Legislativo tem como objetivo proporcionar maior integração com a comunidade

A partir deste ponto, Luciano Bonsucesso protocolou o Decreto Legislativo 7/2017 que institui a Escola do Legislativo na Câmara de Rio Claro.

Ao justificar a apresentação da proposta, o vereador avalia que a referida escola vai proporcionar aos cidadãos maior compreensão do sistema Legislativo e seu envolvimento com a comunidade. “Há uma necessidade premente de uma integração da Câmara Municipal com a sociedade civil organizada e em especial com os alunos das escolas na cidade”, enfatizou o parlamentar no projeto.

De acordo com Luciano Bonsucesso, a Escola do Legislativo vai atuar também na qualificação dos servidores públicos nas atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando a formação em assuntos de interesse do município. Este mecanismo, salienta o vereador, amplia a possibilidade de integração e gerenciamento de convênios especialmente com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, com a Assembleia Legislativa e com outras Câmaras Municipais.

“Hoje, a Câmara de São Paulo e cidades do interior, incluindo da nossa região como Limeira, Piracicaba, entre outras, já conta com escolas legislativas com avaliações positivas por parte da sociedade. É nesta rota que vamos inserir Rio Claro”, completa Luciano Bonsucesso.