Coluna Edmar

Final de semana com rodada importante para Rio Claro FC e Velo Clube no Campeonato Paulista da Série A2. O Rubro Verde recebe hoje, às 19 horas, o Juventus no Benitão; já o Galo Azul jogará na segunda, às 20 horas com transmissão da TV, contra o Bragantino em Bragança Paulista.

O Velo jogará sua vida contra o Moleque Travesso, é vencer ou vencer para não complicar sua situação em definitivo com relação ao rebaixamento para a Série A3. O técnico Allan George conta com força máxima para o jogo decisivo.

O ponto negativo fica por conta dos valores dos ingressos, que estão a 40 reais. Um tiro no pé por parte da diretoria, que precisa do apoio do torcedor ao elenco para que o Rubro Verde consiga escapar do descenso.

Sobre o Juventus, um velho conhecido do público rio-clarense estará presente amanhã no Benitão. Trata-se do competentíssimo ex-supervisor do Rio Claro FC, José Vitor Faustino, que há duas semanas está trabalhando no time da Rua Javari. Boa sorte, Vitão, você merece todo o sucesso do mundo, pois é pessoa do bem!

No Galo Azul, o técnico Sérgio Guedes contará com o retorno do volante Alê, que cumpriu suspensão contra o Votuporanguense. O atacante Daniel Bueno também é outro que já está disponível, liberado pelo departamento médico após lesão.

Quem ainda é dúvida para a partida é o lateral direito Hudson, que saiu lesionado de campo na última quarta-feira. Caso seja vetado em definitivo pelo departamento médico, Guilherme Lucena deverá atuar em seu lugar.

Caso vença este difícil compromisso contra o Bragantino, o Rio Claro ficará muito próximo de garantir a vaga para a próxima fase, pois abrirá boa distância para o quinto colocado, o Penapolense, que hoje encontra-se quatro pontos atrás do Azulão (27 a 23).

A boa notícia do esporte rio-clarense durante a semana foi o retorno das atividades do Rio Claro Basquete, através das suas categorias de base. A equipe sub 19 estreou no Campeonato Paulista da categoria com uma contundente vitória sobre o XV de Piracicaba, por 72 a 33, um verdadeiro atropelamento.

Fica aqui meus parabéns ao técnico Gustavo Podence, o Montanha, que assumiu o projeto e já mostrou as credenciais, montando uma equipe forte e competitiva. O torcedor rio-clarense têm motivos para ficar esperançoso com as categorias de base.

O segundo jogo da equipe será contra o Sesi/Franca, na próxima segunda-feira, dia 3, às 19 horas, no Felipe Karam. Fica o convite para a comunidade esportiva de Rio Claro comparecer e apoiar.

O São Paulo renovou com um de seus principais destaques da base, o jovem polivalente Araruna. O meia/lateral, que foi um dos destaques do time no clássico contra o Corinthians assinou até 2021 com o Tricolor, a pedido de Rogério Ceni.

Uma reunião foi realizada ontem à noite, após o fechamento desta edição, para definir o futuro do técnico da seleção da Argentina, Edgardo Bauza. Com uma pífia campanha nas Eliminatórias, com os hermanos correndo risco de ficarem fora da Copa do Mundo, Bauza não agrada e deve ser dispensado pela AFA.

O principal nome cotado para assumir a “albiceleste” é o de Jorge Sampaoli, atual treinador do Sevilla. O técnico, bastante conhecido por sua metodologia atacante e pelas boas campanhas com Universidad de Chile e seleção chilena também é o preferido dos torcedores.

O bom atacante Clayson, da Ponte Preta, é o novo alvo do Corinthians para o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-americana. O jogador de 22 anos agrada bastante a comissão técnica, e Fábio Carille já teria pedido pessoalmente sua contratação.

E hoje começa a fase de quartas-de-final do Paulistão. Logo mais às 16 horas, a Ponte Preta recebe o Santos, no Moisés Lucarelli tentando quebrar o jejum de chegar à várias finais e nunca ter sido campeã. Este é o confronto mais equilibrado desta fase, e o Santos vai ter que jogar mais do que tem apresentado até aqui.

Mais tarde, às 18h30, o Corinthians vai até Ribeirão Preto encarar o Botafogo, em um confronto onde o Timão é amplamente favorito. Ao Botafogo, resta tentar fazer valer a força de sua torcida no estádio Santa Cruz.

Amanhã, às 16 horas, Linense e São Paulo se encontram no Morumbi. O time de Lins vendeu seu mando em nome da arrecadação, mas o fato de os dois jogos serem no Morumbi favoreceu claramente o Tricolor. Pisada na bola de ambas as diretorias e da Federação Paulista.

Por fim, às 19 horas deste domingo, o Palmeiras vai até Novo Horizonte encarar o Novorizontino. Jogo difícil para o Verdão, mas isso não impede que os comandados de Eduardo Baptista pintem como amplos favoritos no confronto.