Almoço beneficente nesse domingo na sede da USE

A União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro (USE), entidade unificadora e representativa do movimento espírita local promoverá um Almoço Beneficente

As adesões estão à venda para o público em geral ao preço de R$25,00 e podem ser adquiridas à Rua 2 No. 1604, Avenidas 10 e 12, Centro, em horário comercial e também neste sábado (1), das 09 às 12 horas, na Livraria Espírita Páginas de Luz, mesmo endereço da USE. Ou ainda nas casas espíritas de Rio Claro.

O cardápio típico especialmente preparado pelos dirigentes e voluntários é composto de arroz patriota, arroz branco, feijão, frango suculento, farofa e saladas diversas, podendo as pessoas que adquirirem adesão, servirem-se à vontade. Bebidas e sobremesas poderão ser adquiridas à parte. O evento será abrilhantado pelo músico Lincoln Carvalho com excelente e agradável repertório.

A presidente da USE, Claudia Rosalem, esclarece que o objetivo é realizar eventos dessa natureza a cada dois meses para reunir e confraternizar espíritas e simpatizantes, além de angariar recursos para a manutenção e melhorias da sede social e das atividades da associação, uma vez que a única fonte de receita da USE são as contribuições mensais das associações unidas.

Mais informações pelos fones: 3533-5956 / 99235-4941 / 3523-2136 / 99831-5721