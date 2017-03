Rio Claro oferece cursos de qualificação gratuitos

Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional em várias áreas. As aulas para as primeiras turmas deste ano tiveram início na semana passada, quando foi realizada aula inaugural.

Paula Silveira da Costa, presidente do Fundo Social, incentivou os alunos a se esforçarem para assistirem todas as aulas e terem um total aproveitamento do curso. “No final quero entregar o certificado de conclusão a cada um de vocês”, disse. O prefeito Juninho da Padaria se mostrou “feliz em ver a sala cheia” e lembrou que já participou de curso semelhante como instrutor de panificação. “É sempre gratificante verificar o esforço de vocês em se prepararem para o mercado de trabalho”.

A moradora do Jardim Novo, Miriane Sousa Pereira, disse ver no curso uma “ótima oportunidade para tentar aumentar a renda da família”. Este também é o objetivo de Dionísia Rodrigues, moradora na Vila Operária, no curso de gastronomia.

A área de gastronomia tem vagas em diversos cursos, que ensinam uma série de habilidades: iniciação a panificação, básico em confeitaria, decoração de bolos, bolos e tortas, cupcakes, docinhos para festa, culinária italiana, canapés frios e quentes, massas e molhos, salgadinhos para festas e sanduíches quentes e frios. Também são oferecidas vagas em bordado em geral e crochê, manicure e pedicure, tricô, design de sobrancelhas e maquiagem. Todos os cursos terão as aulas realizadas no centro de qualificação da Avenida Visconde do Rio Claro. Nos núcleos de Ajapi, Panorama e Lago Azul serão realizadas aulas de corte e costura.

As inscrições podem ser feitas no Centro de Qualificação Profissional e Inclusão Digital e Produtiva, que fica na Avenida Visconde do Rio Claro, 150, entre avenidas 28 e 30. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Os inscritos devem ter idade mínima de 18 anos e é necessária a apresentação de cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Caso o número de interessados ultrapasse o número de vagas, haverá seleção de inscritos.