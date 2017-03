Prefeitura muda vias preferenciais na Vila Martins

Rua Saibreiro 2 e Avenida M-17, que antes tinham a sinalização de Pare, passaram a ser preferenciais nos cruzamentos com as ruas M4 e M4-A. Motoristas devem redobra atenção

Para aumentar a segurança e melhorar o fluxo de veículos, a prefeitura de Rio Claro fez mudanças no trânsito em região movimentada da Vila Martins. A Rua Saibreiro 2 e a Avenida M17 agora são preferenciais nos cruzamentos com a Rua M4 e Rua M4-A, respectivamente.

Na quarta-feira (29) a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana concluiu a mudança nas posições dos sinais de Pare tanto no solo quanto com placas. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegarem naquela região.

De acordo com o diretor municipal de Mobilidade Urbana, Adilson Marques, as mudanças são necessárias já que a quantidade de veículos na Saibreiro 2 e Avenida M17 é muito maior que o fluxo nas ruas M4 e M4-A. “Essa alteração trará benefício especialmente nos horários de pico”, explica.



Outras melhorias

Várias mudanças similares estão sendo realizadas pela prefeitura para dar maior fluidez ao trânsito. A Avenida 15 passou a ser preferencial, facilitando o acesso à Santa Casa e a Avenida 48-A entre a Rua 3-A e Avenida Brasil agora tem mão dupla.

Recentemente a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana estabeleceu conversão livre á direita no cruzamento da Estrada dos Costas com a Rua 7, Jardim das Palmeiras. A mesma medida foi tomada na Avenida 80-A com a Rua 3-A, no Distrito Industrial.