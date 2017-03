Rio Claro defende roteiro único para fortalecer municípios da Serra do Itaqueri

Rio Claro participou do encontro com o secretário municipal de Esporte e Turismo, Ronald Penteado e do advogado Alexandre Carrille da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Fábio Pontes, secretário de Turismo de Brotas, foi eleito presidente, Clarissa Quiararia, de São Pedro, vice e Alexandre Carrille secretário da diretoria responsável pela condução dos trabalhos a partir de agora. Participaram das votações, além de Rio Claro, representantes dos setores público e privado de Itirapina, Charqueada, Águas de São Pedro, São Pedro, Ipeúna, Corumbataí, Santa Maria da Serra, Brotas e Torrinha.

Ronald Penteado ressaltou a importância do grupo responsável por definir estratégias de fortalecimento do turismo regional concentrar esforços em prol do bem coletivo. “Seja no setor gastronômico ou na geração de empregos e renda, para se obter sucesso é preciso ter sinergia entre os municípios que integram a Serra do Itaqueri e desta forma estabelecer um roteiro conjunto de ações”, disse o secretário de Esporte e Turismo de Rio Claro.

Ronald Penteado externou ainda que no último sábado, 25, o secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve em Rio Claro onde confirmou ações que visam a revitalização da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, a Feena, um dos principais pontos turísticos da região.

A qualificação de mão de obra, por intermédio da realização de cursos, e a construção de um projeto gastronômico foram alguns dos pontos que polarizaram os debates. Presidente eleito, Fábio Pontes chamou a atenção dos participantes à necessidade da adoção de medidas que possam fortalecer a região da Serra do Itaqueri no que diz respeito ao credenciamento, por parte do governo paulista, no grupo de Municípios de Interesses Turísticos. “Trata-se de um canal importante para a obtenção de recursos”, frisou.