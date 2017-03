Prefeitura alerta sobre regras para arborização urbana

Em Rio Claro, o cidadão pode conseguir gratuitamente mudas de árvores para o plantio em via pública ou imóveis. A Secretaria Municipal de Agricultura, responsável pelo plantio, alerta sobre a importância das pessoas primeiramente se informarem sobre a espécie adequada e demais regras de plantio.

Nesta semana, algumas espécies terão que ser removidas por terem sido plantadas em local inadequado. Para evitar riscos, a prefeitura de Rio Claro vai remover várias mudas frutíferas do canteiro central da Avenida 80-A, nas imediações do cruzamento com a Rua 3-A. As espécies serão levadas para cultivo no viveiro municipal e, posteriormente, utilizadas em locais adequados.

Um dos problemas verificados são os perigos para a rede elétrica, que será danificada caso as mudas de mangueiras permaneçam no local. O secretário de Agricultura, Emílio Cerri, e o diretor de Parques e Jardins da Secretaria de Meio Ambiente, Tadeu Olivetti, estiveram terça-feira (28) no local e constataram ainda o plantio de bananeiras, que também não são adequadas para canteiros centrais.

“Reconhecemos a boa vontade das pessoas que tomam esse tipo de iniciativa, mas pedimos que consultem a prefeitura antes de fazerem qualquer intervenção em espaços públicos, para evitar inadequações e eventuais perigos”, salienta Cerri.

De acordo com o departamento de Parques e Jardins, o canteiro central da Avenida 80-A vai ganhar espécies adequadas. A ideia é ir além da substituição das mudas que serão removidas e fazer o plantio em trecho maior da via. “Estamos escolhendo as espécies que serão plantadas de acordo com diretrizes técnicas”, explica Olivetti.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, alguns moradores que têm árvores frutíferas em casa acabam utilizando mudas para fazer plantio, irregular, em áreas públicas. Uma das recomendações para evitar esse tipo de problema é fazer a doação de mudas para a Secretaria da Agricultura, que fica na Avenida 58-A, número 600, Jardim América. As mudas são levadas para o viveiro municipal e depois utilizadas na região rural e áreas verdes.