Lions e prefeitura fazem parceria para plantio de mil mudas em nascentes de RC

A prefeitura de Rio Claro e o Lions Clube Centro firmaram parceria para o plantio de árvores nativas no município. Mil mudas obtidas pelo Lions foram levadas pela Secretaria Municipal de Agricultura ao viveiro rio-clarense, na estrada para Ajapi, onde serão cultivadas. “É um trabalho conjunto com importantes ganhos ambientais para Rio Claro”, comenta o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria.

As mil mudas foram doadas pela empresa International Paper ao Lions Clube Centro, presidido por Marcos José Pereira. Elas serão plantadas principalmente nas nascentes do município. O secretário de Agricultura, Emílio Cerri, lembra que desde o início do ano a pasta vem intensificando parcerias com entidades e clubes de serviço nas ações ambientais. “Estamos fazendo isso com foco na educação”, enfatiza.

Segundo o diretor de Silvicultura da prefeitura, Sérgio Litholdo, as mudas ficarão no viveiro municipal até atingirem o tamanho ideal para o plantio. “Será uma ação gradativa, de acordo com o que estamos programando com o Lions Clube Centro”, explica.

O diretor de associados do Lions Clube Centro, Sérgio Magri, destaca que a parceria com a prefeitura é essencial para essa iniciativa ambiental da entidade. “Não teríamos como operacionalizar a ação sem o apoio da Secretaria de Agricultura, que disponibiliza o viveiro e auxilia na logística e transporte das mudas, além de ter pessoal qualificado para orientar o plantio”, frisa.

As mudas enviadas ao viveiro somam 20 espécies, 50 exemplares de cada uma, conhecidas como algodoeiro, araçá, canafístula, canjarana, cedro do brejo, cedro rosa, fruta de sabiá, guarita, guarucaia, ingá do brejo, ipê roxo, jequitibá, manduirana, mutambo, paineira rosa, pau d’alho, pau viola, pitanga, tamanqueiro e tápia.