Guardas Municipais concluem curso de manuseio de calibre 12

Curso para utilização do armamento tem como objetivo dar mais condições para a corporação durante as abordagens. Outros quinze GCMs possuem habilitação para o manuseio

Guardas civis municipais de Rio Claro concluíram nesta quarta-feira (29) o curso de aprimoramento e habilitação para o uso de espingarda calibre 12. As aulas teóricas ocorreram na sede da Guarda Civil Municipal (GCM) e as práticas no Clube de Campo.

O treinamento, que ocorre uma vez por ano, utiliza armas letais e não letais. O comandante da GCM, Luis Fernando Godoy, diz que o objetivo das aulas é dar condições para a corporação servir a população. “O uso da calibre 12 em abordagens impõe respeito, além de serem utilizadas durante rondas e apoio às forças de segurança pública”.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, acompanhou parte do treinamento e ressaltou a importância do constante aprimoramento dos guardas civis. “O bom preparo é fundamental para gerar confiança da sociedade na corporação”, comenta.

Ao término do curso, os dados obtidos de cada um dos 15 alunos serão encaminhados para a Polícia Federal para a expedição de um laudo, que habilitará os guardas civis municipais a usarem o armamento. Outros quinze guardas municipais já possuem a habilitação para o manuseio das espingardas calibre 12.



Neste início de ano a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana promoveu uma série de ações com a GCM com o objetivo de ampliar a sensação de segurança na comunidade. Semanalmente e em datas estratégicas, vão para as ruas GMs que nos demais dias fazem trabalhos administrativos. As parcerias com a Polícia Militar forem estreitadas e o sistema de rádio ampliou o alcance de comunicação na zona rural. Além disto, como estímulo ao trabalho dos guardas municipais, foi instituído o certificado Destaque do Mês. Em janeiro os homenageados foram os GMs Ricardo de Palma e Ricardo Gomes de Sousa, e em fevereiro os GMs José Augusto Silvério e Thiago Henrique de Lima Rossini.