Entrada de Rio Claro ganha posto da Guarda Municipal

Em ação para ampliar a sensação de segurança da população, a prefeitura de Rio Claro iniciou as obras de reforma e adequação em prédio na Avenida Tancredo Neves, uma das entradas da cidade. O local irá receber um novo posto da Guarda Civil Municipal.

A escolha do prédio para receber o posto da Guarda se dá por sua localização estratégica, já que fica próximo ao terminal rodoviário e também à rodovia Washington Luis, sendo um dos principais acessos à cidade. “A intenção é que com as obras concluídas, possamos abrir espaço também para que as polícias militar e civil desenvolvam trabalhos de fiscalização no local”, observa Marco Antonio Bellagamba, secretário de Segurança.

O prédio em questão abrigava o Centro de Informações Turísticas, que terá suas atividades integradas aos serviços da Secretaria de Esporte e Turismo, que funciona na Avenida Visconde do Rio Claro com a Avenida 26.

“A instalação de posto da Guarda na Tancredo irá reforçar o trabalho de segurança no município”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que nessa segunda-feira (27) acompanhou os trabalhos, acompanhado do vereador Irander Augusto. Outras medidas já foram adotadas recentemente, como o programa Guarda Cidadã, que amplia o número de guardas civis nas ruas em datas estratégicas. A prefeitura também está trabalhando para transferir a Companhia da Polícia Militar para a antiga estação ferroviária e articulou a vinda de alunos do curso da PM para o município. Outra ação que tem dado resultados é o treinamento realizado pelo canil da guarda municipal no Lago Azul. O sistema de rádio foi melhorado, permitindo maior abrangência no trabalho da GM na zona rural.