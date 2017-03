Anderson Luís Pereira realiza a Defesa da Dissertação de Mestrado ‘Crenças e Concepções de professores acerca do uso das Tecnologias Digitais em aulas de Matemática, dia 29/03, às 9 h, no Anfiteatro “Prof. Dr. MÁRIO TOURASSE TEIXEIRA”, no Departamento de Educação Matemática da Unesp, Câmpus de Rio Claro.

Nesta pesquisa, temos por objetivo compreender as crenças e concepções de professores de Matemática acerca da utilização das Tecnologias Digitais (TD) em aulas de Matemática, analisando para isto entrevistas realizadas com professores que lecionam nos anos finais do Ensino Fundamental de escolas públicas da região da Diretoria de Ensino de Guaratinguetá/SP.

A escolha por esse contexto se deu diante da participação deste autor no projeto de maior abrangência intitulado Mapeamento do uso de tecnologias da informação nas aulas de Matemática no estado de São Paulo. Buscamos analisar o uso das TD, como calculadoras, computadores, tablet, celulares, enfim, todo o aparato tecnológico que possa estar no ambiente escolar, para uso do professor, com a finalidade de ensinar conteúdos matemáticos.

Para a produção dos dados utilizamos questionários direcionados aos professores de Matemática e, posteriormente, realizamos entrevistas semiestruturadas com alguns deles.

Para a fase de análise de dados, foram consideradas as entrevistas realizadas com os 07 professores que aceitaram participar deste momento e os questionários respondidos por cada um deles.

Nessa fase foi adotado o modelo de análise utilizado nas pesquisas em fenomenologia, fazendo uso para isso de seu processo de reduções sucessivas diante das informações fornecidas, na busca por aquilo que de modo geral mostrou-se invariante.

Como resultado dessa análise, os sujeitos aqui entrevistados apontam crenças e concepções no sentido de que este uso é um elemento facilitador na prática de ensinar Matemática e de que são favoráveis a esta utilização por favorecer uma maior participação dos alunos em aulas e pela maior facilidade na visualização.

Porém, algumas ressalvas são apresentadas como obstáculos para que esta utilização ocorra com maior frequência. Essas ressalvas estão relacionadas à forma com que a equipe gestora administra os recursos tecnológicos, com a falta de estrutura e suporte técnico e com falhas nos processos de formação de professores. Banca Examinadora

Titulares

Prof(a). Dr(a). Sueli Liberatti Javaroni – Orientador(a) – FC/UNESP/Bauru (SP)

Prof(a). Dr(a). Norma Suely Gomes Allevato – Universidade Cruzeiro do Sul/São Paulo (SP)

Prof(a). Dr(a). Rosa Monteiro Paulo – FE/UNESP/Guaratinguetá (SP)

Suplentes

Prof(a). Dr(a). Maria Raquel Miotto Morelatti – FCT/UNESP/Presidente Prudente (SP)

Prof(a). Dr(a). Marcus Vinicius Maltempi – IGCE/UNESP/Rio Claro (SP)

