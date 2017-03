Prefeitura realiza alteração de sinalização de Pare na Vila Martins

Em ação para melhorar o trânsito de Rio Claro, a Prefeitura irá realizar na tarde desta quarta-feira (29) a alteração da sinalização de Pare em duas vias no bairro Vila Martins. As mudanças ocorrem no cruzamento da Rua Saibreiro II com a Rua M-4, e na Avenida M-17 com a Rua M-4A.

A Rua Saibreiro II que tem a sinalização de Pare passará a ser preferencial, assim como a Avenida M-17. O diretor municipal de Mobilidade Urbana, Adilson Marques, esclarece que as alterações se fazem necessárias para melhorar o trânsito de veículos naquela região. “Verificamos que o número de veículos que passam pela Saibreiro II e na Avenida M-17 é muito maior do que na rua M-4”.

Outras melhorias

Recentemente a Prefeitura de Rio Claro instalou conversão de “direita livre” no cruzamento da Estrada dos Costas com a Rua 7, Jardim das Palmeiras, e na Avenida 80-A com a Rua 3-A, no Distrito Industrial. A Avenida 15 passou a ser preferencial, facilitando o acesso à Santa Casa e a Avenida 48-A entre a Rua 3-A e Avenida Brasil passou a ter mão dupla.