Prefeitura inicia escolha de apartamentos do Jardim das Nações 1

A prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, realiza nesta semana o sorteio dos apartamentos do Jardim das Nações 1 cuja entrega deve acontecer até o final deste ano. O sorteio para escolha das moradias começou nessa segunda-feira (27) e prossegue até sexta-feira (31) no auditório do Núcleo Administrativo Municipal (NAM). Participam do sorteio as famílias que foram selecionadas a partir de critérios sociais.

O residencial terá 928 apartamentos e está sendo construído através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em parceria com os governos municipal e estadual, representado pelo programa Casa Paulista.

A prefeitura acompanha de perto a construção dos apartamentos que somente serão entregues aos moradores quando estiverem 100% prontos. “Tudo está sendo feito com responsabilidade técnica para evitar problemas como aqueles ocorridos no Jardim das Nações 2”, disse o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, aos futuros moradores do residencial. No Jardim das Nações 2, entregue em dezembro pelo governo anterior, foi registrada uma série de problemas na estrutura dos imóveis.

Na segunda-feira, Juninho também pediu aos mutuários que valorizem a moradia conquistada. “Não vamos admitir venda e locação de apartamento. Vamos fazer uma fiscalização séria e quem vender ou comprar será penalizado. Se por algum motivo não quiser o imóvel, devolva porque existem pessoas precisando”, alertou.

O secretário de Habitação, Anderson Golucci, explica que não basta construir os apartamentos. É necessário oferecer toda a infraestrutura necessária, como água, luz, asfalto etc. “Vamos entregar somente quando os apartamentos estiverem prontos para morar”, declarou Golucci. Segundo ele, o serviço realizado pela construtora terá que ter aprovação técnica do Banco do Brasil, agente financeiro responsável pelo empreendimento, e da prefeitura.

O Jardim das Nações terá cinco blocos: Itália com 128 unidades, Holanda (144), Alemanha (176), Japão (240) e África do Sul (240). Os apartamentos têm 47 m² e possuem dois dormitórios e demais dependências, com unidades adaptadas para atender pessoas deficientes. O empreendimento é destinado a famílias de baixa renda, com salário inferior a R$ 1.800,00.