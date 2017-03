Prefeitura concede gratificação a professores de seis escolas

A prefeitura de Rio Claro ampliou o número de professores beneficiados com a gratificação por difícil acesso. Docentes de mais seis escolas municipais vão receber o benefício totalizando 11 unidades de ensino favorecidas. A informação foi comunicada aos professores pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e o secretário de Educação, Adriano Moreira, na quinta-feira em reunião no paço municipal.

“É uma reivindicação importante da categoria que conseguimos atender, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela administração”, disse Juninho destacando que foi necessário fazer um esforço orçamentário para acolher o pleito feito pelos professores, Sindicato dos Servidores Municipais e vereadores. Além disso, as escolas foram analisadas para verificar se atendiam os critérios de classificação previstos na legislação.

As novas escolas beneficiadas com a gratificação estão localizadas nas regiões dos bairros Jardim Novo e Novo Wenzel. São elas: Sebastião Ambrózio, Angela Mônaco Perin Aily, Hélio Jorge dos Santos, Caminho da Vida Profª. Margarida Penteado, Celeste Calil e Luiz Martins Rodrigues Filho. Elas se somam às unidades Benedicto José Zaine (Ferraz), Escola Agrícola Rubens Foot Guimarães (Ajapi), Laura Penna Joly (Ajapi), Dennizard França Machado (Batovi) e João Batista Maule (Assistência).

“São escolas localizadas em áreas de difícil acesso e a gratificação é uma forma de incentivar o professor a ficar na unidade e criar vínculos com a comunidade”, explica Adriano Moreira. A gratificação por difícil acesso beneficia 123 professores municipais.