Polícia militar prende criminoso por posse ilegal de arma em Rio Claro

Os policiais realizavam patrulhamento no bairro São Miguel, quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita, e após realizarem os procedimentos de busca e diligenciarem até a residência do abordado, obtiveram sucesso em localizar um revólver com a numeração suprimida.

Guarda civil localiza caminhão furtado

Em patrulhamento a Guarda Civil localizou no Distrito Industrial um caminhão em meio a uma mata que havia sido furtado

Na manhã de domingo, 26/03/2017, por volta das 11h35, a viatura 4.86 da Guarda Civil, com os GCMs Ferraz e Andrade, em patrulhamento pelo Distrito Industrial, adentraram a uma mata próxima a Rodovia SP-191 e avistaram escondido em meio as folhagens um caminhão VW/8.140, branco, ano 97, de São Carlos/SP, o qual segundo pesquisa da Rede Infoseg era produto de furto ocorrido por Rio Claro no dia 24/03/2017. Aparentemente o caminhão encontrava-se em boas condições e no seu interior havia a CNH do proprietário e o CRLV do caminhão.

GCM localiza veículo produto de furto

No local indicado a equipe localizou o VW Gol verde de Rio Claro, realizado a consulta do emplacamento, estava com queixa de furto na data de na segunda-feira (27)

Na manhã de terça- feira, 28/03/2017, após solicitação, a viatura 485 foi deslocada para estrada Municipal Rio Claro – Ipeúna, área rural, após o bairro Bom Sucesso, onde segundo informações havia um veículo sem as rodas. No local indicado a equipe localizou o VW Gol verde de Rio Claro, realizado a consulta do emplacamento, estava com queixa de furto na data de segunda 27.

Acionado o serviço de guincho, veículo foi conduzido ao plantão, também foi contatado o proprietário e orientado quanto aos procedimentos para recuperar a posse de seu veículo. Elaborados BO/PC N°3380/2017 e RO/GCM N° 552/2017 – Auto Localizado.

Guarda civil localiza motocicleta Honda Falcon roubada

De acordo com a pesquisa feita através da Rede Infoseg, essa moto tinha sido roubada no último dia 22/03/2017 pelo município de Rio Claro/SP

Na tarde de segunda-feira, 27/03/2017, por volta das 16h40, a viatura 4.87 da Guarda Civil com a GCMF Cortes e o GCM Pedro em patrulhamento pela Av. 70 x Anel Viário, no bairro São Miguel, deparou com uma motocicleta Honda/NX-4 Falcon, verde, ano 2002, placa DEO 3609 de Rio Claro/SP abandonada em uma mata. De acordo com a pesquisa feita através da Rede Infoseg, essa moto tinha sido roubada no último dia 22/03/2017 pelo município de Rio Claro/SP. A moto foi apresentada no Plantão Policial, onde foi registrado o BO/PC n°3361/2017, natureza Localização/Devolução de Veículo e RO/GCM nº 547/2017.

Polícia militar prende criminoso por porte ilegal de arma de fogo

Policiais Militares da Companhia de Força Tática prenderam um criminoso por porte ilegal de arma de fogo, na noite de segunda-feira (27), em Rio Claro

Durante patrulhamento no Jardim Progresso, os policiais avistaram uma pessoa conduzindo um veículo, em atitude suspeita, e após realizarem os procedimentos de busca, obtiveram sucesso em localizar uma pistola, com a numeração suprimida, carregada com 19 munições.