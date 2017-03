Polícia Ambiental é transferida para a Floresta Estadual

Estado prometeu investir 100% dos recursos do manejo na Feena e também fazer o desassoreamento do lago da floresta e Lago Azul.

A sede do 3º Pelotão da Polícia Militar Ambiental de Rio Claro será transferida da Avenida Brasil para a Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” (Feena) numa área localizada em frente ao Clube dos Cavaleiros. O anúncio foi feito no sábado (25) pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante o evento organizado pela Fundação Florestal com o apoio da prefeitura e da Câmara Municipal. A mudança foi solicitada pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “A Polícia Ambiental na floresta vai aumentar a sensação de segurança no local e incentivar o uso do espaço pela população”, disse Juninho.

Além da transferência da Polícia Ambiental, Salles anunciou o desassoreamento do lago da floresta e também do Lago Azul, conforme necessidades que foram apontadas pelo vereador Júlio Lopes. O desassoreamento do lago da floresta compete à Fundação Florestal. Já o Lago Azul, de propriedade do município, o governo estadual prometeu ajudar no processo que não é tão simples. “O primeiro passo é fazer um estudo batimétrico do lago, procedimento realizado por equipe especializada”, explica Antônio Penteado, secretário municipal de Meio Ambiente. Esse relatório deve ser encaminhado ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) do Estado de São Paulo responsável pela concessão de outorga para limpeza, desassoreamento e outras intervenções em recursos hídricos. Outra novidade anunciada pelo gestor da Feena, José Renato dos Santos, foi a reforma da ponte sobre o Ribeirão Claro, entrada oficial da floresta, que será iniciada no mês que vem. A ponte está interditada desde julho do ano passado.

O evento de sábado teve atividades de educação, cultura e lazer. O secretário municipal de Esportes e Turismo, Ronald Penteado, destacou que o evento foi um projeto piloto com o objetivo de resgatar o horto e devolvê-lo à comunidade. Para o vereador Júlio Lopes, a população quer usar a Feena, mas para que isso aconteça é necessário que a floresta esteja em boas condições de uso. O evento contou com a presença de populares e autoridades, entre elas o vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa.

