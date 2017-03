Livro Angus é relançado em livraria Geek, em SP

O autor Orlando Paes Filho e o Grupo Editorial Novo Conceito convidam você para a tarde de autógrafos do livro Angus – O primeiro guerreiro. O evento, que também terá uma palestra sobre a cultura Viking, acontecerá no dia 08 de abril, sábado, no espaço Geek do Conjunto Nacional, Livraria Cultura – Av. Paulista, 2073. São Paulo – SP e ocorrerá a partir das 16 horas. O autor autografará até dois livros, sendo um, obrigatoriamente Angus – O Primeiro Guerreiro, publicado pelo selo Novas Páginas.

A obra faz parte da renomada série Angus, que causou furor entre o público Geek e Nerd nos anos 2000, chegando até a virar estampa de material escolar, jogos, spin-offs. A republicação fica por conta da Editora Novo Conceito, que além de transformar a série em trilogia, apresenta uma gama de conteúdos exclusivos. Nesse primeiro título, o leitor conhece a história do personagem Angus MacLachlan e as épicas batalhas bárbaras e cristãs que ele enfrenta no início da história.