Evento em São Carlos debate a formação médica no Brasil 

No dia 12 de abril será realizado, em São Carlos (SP), o I Ciclo de Debates “A formação médica no Brasil: desafios e perspectivas”. O evento é promovido pela parceria entre o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário (HU-UFSCar) e o Departamento de Medicina (DMed) da Instituição.

Em abril se comemora o “Dia Mundial da Saúde” e, para celebrar a data, o I Ciclo de Debates propõe a discussão da formação médica da graduação à pós-graduação no contexto do provimento de profissionais para atender às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Após a conclusão dos primeiros dez anos de atividades do curso de Medicina da UFSCar e no momento atual em que a Universidade tem impulsionado a construção do projeto do HU, o evento pretende mobilizar os setores envolvidos na compreensão e reflexão crítica sobre o que está em jogo na conjuntura atual de formação profissional para a saúde, enfocando o médico, mas considerando a complexa rede de relações da atuação multidisciplinar que o SUS preconiza para o atendimento em saúde no País.

Os palestrantes convidados para a atividade são Maria do Patrocínio Tenório, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), que abordará o tema “Residência Médica: história e perspectivas”, e Sigisfredo Luiz Brunelli, presidente da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), que tratará sobre “Graduação em Medicina: um cenário em transformação?”.

Para Ana Beatriz de Oliveira, diretora do CCBS da UFSCar, a promoção do evento é relevante neste cenário atual. “Estamos passando por um momento importante na Universidade que compreende a implantação do HU-UFSCar com a abertura de programas de residência e consolidação da formação de médicos a partir da oferta da pós-graduação. Esse cenário tem impacto na estrutura dos serviços de saúde locais e regionais, tendo em vista a oferta para o mercado de profissionais altamente qualificados. Além disso, a formação médica é um tema que tem recebido destaque nos últimos anos e que merece sempre novas reflexões”, afirma a docente.

O evento tem início às 18h30, no Anfiteatro Bento Prado Júnior da UFSCar, na área Norte do Campus São Carlos. A atividade é aberta a todos os interessados e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico, disponível no Portal da UFSCar (www.ufscar.br). Os interessados receberão certificado digital. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail ciclodebatesccbs@gmail.com.