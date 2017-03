Estados Unidos: Frankenmuth, um pedaço da Alemanha em Michigan

E. Cortez

Um pedacinho da Alemanha nos Estados Unidos. Mais precisamente em Michigan. Assim é Frankenmuth, fundada em 1845 por um grupo de imigrantes alemães luteranos e que celebra tudo que é alemão: cultura, herança e até mesmo a arquitetura.

Vale a pena conhecer esta pequena comunidade que fica cerca de 1h30 de Detroit e experimentar os restaurantes, as lojas e o charme do local. É também uma ótima opção de parada para quem está indo até o Birch Run Premium Outlets, que fica apenas 12 minutos depois de Frankenmuth, na mesma rodovia.

Comece o dia com o pé direito – Um jeito maravilhoso de começar o passeio por Frankenmuth é fazendo uma parada na confeitaria do Bavarian Inn Restaurant, onde o balcão fica repleto de croissants, tortas e muffins recém-assados. Depois de saborear essas delícias de açúcar, caminhe pela Main Street e aprecie o centro pitoresco da cidade. Uma deliciosa caminhada ajuda a explorar a ampla variedade de lojas e restaurantes. No verão, as cestas suspensas se enchem de flores coloridas.

No centro da cidade, uma autêntica ponte de madeira coberta chamada Frankenmuth Holz Brucke, situada sobre o rio Cass, traduz a influência forte da arquitetura Bavária, que pode ser notada na maioria das áreas da cidade. Quase todos os edifícios têm uma moldura de madeira semelhante à encontrada na região de Franconia, da Bavária, Alemanha.

Sempre é Natal em Frankenmuth – Quem gosta de celebrar o Natal não pode deixar de visitar a Bronner’s Christmas Wonderland, inaugurada em 1945 e intitulada a “maior loja de Natal do mundo”.

Muita gente duvida desse gigantismo, mas logo na entrada as dúvidas desaparecem assim que lhe entregarem um mapa detalhado da loja, onde se verifica que o local é maior do que um campo de futebol americano. E não se espante também com a enorme variedade de árvores, roupas, enfeites e ornamentos de todos os formatos imagináveis. Eles vendem até mesmo uma variedade de roupas e barbas de Papai Noel. A loja fica aberta 361 dias por ano.

Festivais para todos os gostos – Milhões de visitantes são levados a Frankenmuth todos os anos para participar dos vários festivais e celebrações da cidade. De eventos alemães, como Oktoberfest e o Frankenmuth Bavarian Festival, ao festival Bringin’ Back the ’80s e a World Expo of Beer, Frankenmuth tem uma atração para todos, inclusive para o melhor amigo do homem. O Dog Bowl é o maior evento nacional olímpico para cães.

Frankenmuth também é conhecida por seus mundialmente famosos jantares de frango em estilo familiar, que são servidos em dois restaurantes familiares famosos localizados na South Main Street.

E depois de se fartar se entregue a uma breve caminhada até River Place, o shopping ao ar livre temático alemão. Com mais de 40 butiques e atrações, River Place é o local ideal para escolher presentes e suvenires para todos na volta para a casa.

É também onde está o Bavarian Belle Riverboat, que oferece passeios de uma hora com áudio pela área de Frankenmuth em um autêntico barco movido por rodas de pás.

Termine o dia com uma visita a uma das cervejarias mais antigas do país, a Frankenmuth Brewery, inaugurada em 1862. Os aficionados por cerveja terão muito o que apreciar por aqui, inclusive refeições ao ar livre ao lado do belo rio Cass. Sente no pátio externo com vista para o rio e experimente uma sequência de dez cervejas, das ales American Blonde e Red Sky à Munich Dunkel Lager. Que maneira perfeita de encerrar a visita a essa linda cidadezinha alemã.