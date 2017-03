Coluna Edmar Ferreira

Chega de empate em casa. Essa é a ordem no Rio Claro para esta noite (20h), quando recebe o Votuporanguense, no Schmidtão, pela 14ª rodada da Série A-2. Nos últimos três jogos como mandante foram três empates, todos sofridos no fim contra Guarani, XV de Piracicaba e Água Santa. Azulão está em 4º lugar, com 24 pontos, atrás de São Caetano (26), Água Santa (25) e Batatais (25).

Time de Sérgio Guedes vem de vitória em Barretos por 2 a 1, de virada. Para esta noite, o desfalque certo é o volante Alê, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Gustavo e Moisés brigam pela posição. O provável Rio Claro: Paulo Vitor; Hudson, Odair, Walter e Zeca; Gustavo (Moisés), Matheus, Fernando e Francismar; Daniel Lopes e Fernandinho. Hoje vence e vai homenagear o aniversariante do dia, o amigo Ivo Rosalem!

Já o Velo Clube encara o lanterna União Barbarense, às 20h, em Santa Bárbara D’Oeste. O Rubro-Verde deixou o Z-6 (zona do rebaixamento) da Série A-2 ao vencer o Sertãozinho por 1 a 0, sábado à noite no Benitão, gol de André. É um jogo bastante perigoso, mas apostaria numa vitória velista por 3 a 1.

O clima anda quente no XV de Piracicaba. O Nhô Quim ficou apenas no empate sem gols com o Juventus, domingo à noite em pleno Barão da Serra Negra, e com isso, entrou na zona do rebaixamento da Série A-2 no lugar do Velo Clube. Hoje cairiam para a Série A-3, além do XV, Barretos, Rio Preto, Mogi Mirim, Capivariano e União Barbarense. O novo técnico do XV é o ex-zagueiro Vica, com passagem pelo Fluminense.

A classificação da Série A-2 está assim: 1) São Caetano 26, 2) Água Santa e Batatais 25, 4) Rio Claro 24, 5) Penapolense 23, 6) Bragantino 21, 7) Taubaté e Guarani 20, 9) Juventus 18, 10) Sertãozinho 17, 11) Portuguesa 16, 12) Votuporanguense e Oeste 15, 14) Velo Clube e XV de Piracicaba 14, 16) Barretos e Rio Preto 13, 18) Mogi Mirim e Capivariano 11 e 20) União Barbarense 7.

No próximo dia 27 de abril, o estádio Jayme Cintra, do Paulista de Jundiaí, irá a leilão, na Sala de Leilões do Fórum Trabalhista de Campinas. Segundo o site Futebol Interior, a situação é consequência de uma série de dívidas trabalhistas que foram acumuladas pelo clube e até hoje não foram acertadas. Ainda segundo o site esportivo, a dívida total é a soma de processos de 92 jogadores e funcionários que atuaram em outras áreas do clube. Paulista corre risco de rebaixamento para a última divisão do futebol paulista.

Hoje acontece a última rodada da fase de classificação do Paulistão. Corinthians, Novorizontino, Linense, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo já estão classificados. A última vaga será de Botafogo ou Ituano. Por outro lado, Audax, Ferroviária, Red Bull, Santo André, São Bento e São Bernardo lutam para não cair. Todas as partidas começarão às 21h45.

Três confrontos das quartas de final já estão definidos: Palmeiras x Novorizontino, São Paulo x Linense e Santos x Ponte Preta. Só o Corinthians que ainda não sabe se enfrentará Botafogo ou Ituano.

O Botafogo recebe a Ferroviária. Com 16 pontos ganhos e um saldo positivo de 3 gols, um empate basta ao time de Ribeirão Preto. Caso seja derrotado, o Ituano ficará com a vaga se passar pelo Red Bull, em Itu, e ainda descontar a diferença do saldo de gols. O time de Itu soma 13 pontos e um saldo negativo de 1 gol.

Hoje cairiam São Bernardo, com 10 pontos e Audax com 9. Também correm risco nesta rodada São Bento (10), Santo André (11), Ferroviária (12) e Red Bull (12). Audax e Santo André se enfrentam em Osasco numa partida de seis pontos. O São Bento vai a Mirassol e pega um adversário desmotivado, sem chances de classificação. Já o São Bernardo recebe o São Paulo. Na minha opinião caem São Bernardo e Santo André.

São Paulo e Linense entram em campo de olho na liderança do Grupo B para ter a vantagem de jogar em casa no jogo da volta das quartas de final. Os dois times somam 17 pontos, mas o Elefante tem uma vitória a mais. Nesta rodada, o Tricolor vai a São Bernardo, enquanto o time de Lins enfrenta o Corinthians, no Itaquerão.

Santos e Ponte Preta vivem a mesma situação e também não definiram o líder do Grupo D. Ambos somam 19 pontos, mas o Peixe tem uma vitória a mais. Hoje, o time de Dorival Júnior recebe o Novorizontino, enquanto a Macaca pega o Palmeiras, no Moisés Lucarelli.

O Palmeiras tem a melhor campanha entre todos os 16 participantes do Paulistão. Seu rival na próxima fase será o Novorizontino. O enfrentamento com a Ponte Preta esta noite é apenas um amistoso de luxo. Mas o técnico Eduardo Baptista promete usar força máxima, até para preparar o time para os jogos decisivos que virão pela frente.

O principal artilheiro do futebol brasileiro nesta temporada é Fred. Isso contando apenas os times que disputam o Brasileirão. O goleador do Atlético/MG marcou 12 gols. Em seguida aparecem Henrique Dourado, do Fluminense e Rafael Sóbis, do Cruzeiro, ambos com 9 gols.

Técnico Edgardo Bauza não pode contar com sua principal estrela no jogo contra a Bolívia, ontem em La Paz, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Lionel Messi foi condenado pela Fifa a quatro jogos de suspensão por conta das ofensas ao auxiliar brasileiro Emerson Carvalho durante a vitória sobre o Chile por 1 a 0. Além disso, o argentino recebeu uma multa de R$ 32 mil. O craque do Barcelona também não enfrentará Uruguai, Venezuela e Peru. O camisa 10 só poderá voltar na última rodada das Eliminatórias, contra o Equador, fora de casa.

Uma notícia bastante triste. O pivô Daniel Alemão, do Brasília, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará fora das quadras de seis a oito meses. A grave lesão ocorreu na disputa por um rebote na partida contra Franca, na última quinta-feira.

Segundo o fisioterapeuta do time, Carlos Ewbank, Daniel Alemão deve operar em abril e só deve voltar a jogar em novembro. Com isso, está fora do NBB9, para tristeza do técnico Bruno Savignani, que contava com o bom momento do jogador. Vale lembrar que Daniel Alemão, ex-Winner/Limeira, foi contratado pelo time Candango logo após o fim das atividades da equipe de Rio Claro.

Curiosidade do dia: O Santos fazia um amistoso na Colômbia, quando o árbitro resolveu expulsar Pelé de campo. A torcida se revoltou de tal maneira, que o Rei precisou voltar a campo e o juiz foi substituído. Este jogo foi dia 17 de julho de 1968, em Bogotá.