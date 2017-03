ALUNOS DO COLÉGIO COC VISITAM A FEENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA FLORESTA

As florestas são vegetações que se destacam pela quantidade de espécies arbóreas e plantas, e desempenham funções diversificadas no meio ambiente, como: moradia à fauna, auxílio no regime de chuvas, conservação do solo e de recursos hídricos, fontes de armazenamento de carbono contribuindo assim para purificação do ar, dentre outros.

Apesar dos benefícios das florestas aos seres humanos, ainda há elevado número de desmatamentos, comprometendo grande quantidade de espécies da fauna e flora destas localidades. Sendo assim, faz- se necessário ações de proteção e mecanismos de conservação destas áreas, para sensibilização e conscientização dos seres humanos.

Neste sentido, no dia 21 de Março é comemorado o Dia Mundial da Floresta, data instituída no ano de 1971 pela Organização das Nações Unidas – ONU, com o objetivo de conscientizar países do mundo a respeito da importância dos ecossistemas florestais, organizando eventos, debates e comemorações a respeito do tema.

Assim, pensando na importância deste dia, alunos do 4º e 5º do Ensino Fundamental do Colégio COC Rio Claro, realizaram uma visita na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade – FEENA. Na visita estes, participaram de uma aula multidisciplinar, onde foi evidenciada a importância da preservação destes remanescentes florestais e a valorização destas para o espaço urbano.

Durante a visita, os alunos conheceram as dependências do Museu do Eucalipto, se inteirando a respeito das espécies históricas de eucaliptos plantadas no local e os produtos que são produzidos a partir dele, além de participarem de uma trilha ecológica, acompanhados por monitores da própria floresta estadual, tendo aulas explicativas sobre cada ponto desta unidade de conservação.

Segundo a Geógrafa e Professora Luzia Sitolin, que acompanhou os alunos do colégio, esta visita e aula trouxe muito conhecimento, pois complementou o conteúdo já estudado em sala de aula, e mostrou aos alunos a importância da sustentabilidade e da melhoria da nossa qualidade de vida, a partir da conservação de parques florestais. A educadora também afirma que, nós seres humanos somos parte integrante da natureza (precisamos dos recursos naturais para a nossa sobrevivência), apenas com a educação, informação e conscientização faremos um mundo melhor, principalmente se partirmos do princípio, que tudo que rege na Terra, pauta-se do bem comum.

Vale destacar também que as urbanas, como a FEENA, tem um papel significativo no controle da poluição do ar, estabilização da temperatura, redução de ruídos, melhoria do bem estar físico e psicológico, diminuição da elevação da temperatura local, manutenção da umidade relativa do ar em índices favoráveis, dentre outros motivos.

Portanto a visita dos alunos a esta unidade de conservação, além de proporcionar um maior aprendizado, sensibilizou os mesmos, a mostrarem as outras pessoas de seu convívio social, da importância das árvores para a qualidade de vida, impulsionando uma cultura de preservação ambiental, reafirmando a importância de projetos de reflorestamento e de se tornarem cidadãos ecologicamente responsáveis na valorização do meio ambiente.