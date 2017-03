Ações contra a dengue ganham reforço das equipes da Assistência Social

Objetivo foi conscientizar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito.



Realizadas ao longo de todo o ano pelos profissionais da Fundação Municipal de Saúde, as ações em Rio Claro contra o Aedes aegypti ganharam reforço da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os profissionais da pasta participaram da Semana Nacional de Mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, que aconteceu de 20 a 24 de março em todo o país.

As atividades foram realizadas em conjunto com usuários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O foco foi a prevenção ao mosquito transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus.

As ações mobilizaram os funcionários da rede de assistência social do município, além de líderes comunitários e beneficiários dos programas sociais. Usuários do sistema – que incluem crianças, jovens, adultos e idosos – participaram da confecção de cartazes e panfletos, passeata nas ruas e diálogos com a população. As atividades também tiveram espaço para o humor. Integrantes das equipes se fantasiaram de mosquito e criaram paródias de músicas em conjunto com os usuários.

“A iniciativa teve como objetivo disseminar informações e conscientizar a população sobre a importância de fortalecer as ações de combate ao mosquito”, explica Érica Belomi, secretária de Assistência Social. De acordo com ela, a ideia é conscientizar moradores e comerciantes dos bairros que ações simples no dia a dia podem ajudar a combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “A prevenção mais eficaz é eliminar todo possível criadouro do mosquito”, enfatiza Érica.

A mobilização da rede de assistência social contou com a participação dos Cras dos bairros Terra Nova, Bonsucesso, Panorama, Mãe Preta, Brasília e Independência, além das equipes do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos do Jardim Bandeirantes, Jardim Brasília, Jardim das Flores e PróJovem.