Vagas do PAT – segunda feira – 27 de Março de 2017

Sujeito a alteração no decorrer do dia.

Para mais informações destas e demais vagas, comparecer ao PAT (av. 3, 536, centro) com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS Ativo.

ESSAS SÃO ALGUMAS VAGAS QUE CONSTAM NO SISTEMA ‘MAIS EMPREGO’:

Assistente Administrativo (Cursando Engenharia Civil+conhecimento em AUTOCAD)

Avaliador de Automóveis

Churrasqueiro

Cozinheiro Geral

Enfermeiro

Farmacêutico

Jardineiro

Mãe Substituta

Mestre de Obras Corporativo

Mecânico Eletricista de Automóveis

Operador de Centro de usinagem e comandos elétricos

Operador de Telemarketing Ativo

Técnico de Enfermagem

Técnico de Enfermagem do Trabalho

Vendedor Interno

Vendedor Porta a Porta

Vendedor Pracista no Ramo Alimentício

Lembramos que essas vagas ficam disponíveis no SISTEMA MAIS EMPREGO até seu limite de encaminhamento.