Rio Claro é escolhida para sediar congresso estadual de saúde

Rio Claro foi escolhida por unanimidade como sede da edição de 2018 do congresso estadual de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo. Será a primeira vez que a região receberá o encontro, que reúne os gestores de saúde das 645 cidades do Estado. A definição aconteceu durante a 31ª edição do congresso, encerrada sexta-feira (24) em Santos.

“É uma excelente notícia para o município e mais uma confirmação de que, neste ano, o setor de saúde passou a ser tema central para o governo de Rio Claro”, comenta o secretário de Saúde Djair Francisco, empossado como membro do conselho fiscal do Cosems (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde), entidade organizadora do congresso.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, vê com muita satisfação a escolha de Rio Claro. “A cidade se colocou à disposição para receber o evento e se sente prestigiada em ser aprovada por unanimidade pelos gestores dos demais municípios paulistas”, comenta Juninho. “Nossa expectativa é de que o congresso irá projetar positivamente o nome de Rio Claro, e que as discussões no evento trarão soluções que poderão ser referência para todo o Brasil”.

Presidente eleito do Cosems, o secretário municipal de Saúde de Campinas, Carmino Antonio de Souza, elogiou a escolha de Rio Claro para sediar o próximo congresso. “É uma satisfação saber que Rio Claro sediará o evento, pois toda a região será beneficiada”, comentou. “Sem dúvida saímos desse congresso fortalecidos”, completou.

Oficina

Outro evento de grande importância na área de saúde acontece na terça-feira (28) em Rio Claro. É a primeira Oficina de Acolhimento aos Novos Gestores de Saúde, atividade organizada pela Diretoria Regional de Saúde (DRS) e que reunirá os recém nomeados secretários de 26 cidades da região. A estimativa é que o evento reúna mais de 200 participantes nas dependências da Faculdade Anhanguera.