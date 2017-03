Procon do Cervezão amplia horário de atendimento

A prefeitura de Rio Claro está implementando melhorias no Procon do Cervezão com o objetivo de agilizar o atendimento e, desta forma, incentivar a ida dos moradores até a unidade mais próxima, sem precisar se deslocar ao Centro da cidade. O Procon é um serviço gratuito de proteção e defesa do consumidor.

A prefeitura providenciou a ampliação no horário de atendimento ao público e aumentou o número de funcionários. Agora, o posto do Cervezão funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Antes, a agência funcionava só até às 14h30. O número de funcionários também subiu: de dois para cinco. São três atendentes de manhã e dois no período da tarde.

“Queremos facilitar a vida da população que mora naquela região. Os moradores podem ser atendidos no próprio bairro sem precisar se deslocar até o Centro”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O procurador geral do município, Rodrigo Ragghiante, destaca que a unidade tem estrutura adequada para atender a comunidade. São duas salas de atendimento e uma de espera onde é feita a triagem dos serviços. “O posto do Cervezão oferece os mesmos serviços da agência do Procon do Centro com a mesma eficiência no atendimento”, declara.



O Procon atende qualquer tipo de problema referente a relações de consumo, como descumprimento no prazo de entrega, produtos com defeito ou vício, cobranças indevidas etc. Nos dois primeiros meses deste ano, o Procon do Cervezão atendeu 118 pessoas com queixas variadas. “Os campeões de reclamações são os setores de telefonia, TV a cabo e bancos”, informa Thiago Brunelli Falcão, diretor do Procon. Para registrar a queixa, o consumidor deve procurar o Procon com documentos pessoais e também provas que comprovem a irregularidade. “A função do Procon é intermediar as negociações do consumidor com a empresa para solucionar o conflito”, explica Falcão.